واجادوجو 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسسلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، الدفعة الثالثة من المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية لجمهورية بوركينا فاسو البالغة تكلفتها 4 ملايين دولار أمريكي، شملت معونات طبية وغذائية وإيوائية.وجرى التسليم في العاصمة واجادوجو، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي، ووزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة السيدة هيلين ماري مارشال، وممثل وزير الصحة البوركينية السيد باجيان لانسانيه، وفريق من مركز الملك سلمان للإغاثة.وتأتي هذه المساعدات بناءً على توجيه من المقام السامي بتخصيص منحة مقدارها أربعة ملايين ريال سعودي لحكومة بوركينا فاسو لتأمين الاحتياجات الطبية والغذائية و الإيوائية.//انتهى//13:15ت م0069