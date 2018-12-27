القاهرة 20 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسقررت سلطات ميناء الإسكندرية، استمرار غلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج وذلك لليوم الثاني على التوالي.وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الاسكندرية رضا الغندور في تصريح له اليوم إن قرار الغلق للبوغازين، جاء حرصًا على سلامة الملاحة البحرية وعدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء.كما تقرر إغلاق ميناء وبوغاز الصيد ببرج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ووقف حركة الملاحة ببوغاز رشيد وميناء ادكو بمحافظة البحيرة اليوم أمام حركة الصيد، نظرًا لسرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وذلك للحفاظ على سلامة المراكب والصيادين.// انتهى //13:23ت م0070