الدمام 20 ربيع الأخر 1440 هــ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واستفقد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم ، فرع الادارة العامة لخدمات المياه بمحافظة الأحساء .وتابع المهندس الفضلي سير العمل في الفرع ومقابله المراجعين ، واستمع لطلبات المراجعين ومقترحاتهم والرد على استفساراتهم .كما قدم معاليه شكره للموظفين على الجهود التي يقدمونها لخدمة المستفيدين في محافظة الأحساء ، وحثهم معاليه على بذل المزيد من الجهد لخدمة المستفيدين .// انتهى //14:51ت م0110