عام / وزير البيئة والمياه والزراعة يتفقد فرع المياه بالأحساء
الخميس 1440/4/20 هـ الموافق 2018/12/27 م واس
الدمام 20 ربيع الأخر 1440 هــ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس
تفقد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم ، فرع الادارة العامة لخدمات المياه بمحافظة الأحساء .
وتابع المهندس الفضلي سير العمل في الفرع ومقابله المراجعين ، واستمع لطلبات المراجعين ومقترحاتهم والرد على استفساراتهم .
كما قدم معاليه شكره للموظفين على الجهود التي يقدمونها لخدمة المستفيدين في محافظة الأحساء ، وحثهم معاليه على بذل المزيد من الجهد لخدمة المستفيدين .
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