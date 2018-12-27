الاحساء 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسرأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، مجلس إدارة المؤسسة العامة للري في جلسته الرابعة، بحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر المؤسسة بمحافظة الأحساء.وأوضح رئيس المؤسسة أمين المجلس الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وأصدر بشأنها القرارات اللازمة ومنها إقرار اللائحة المالية للمؤسسة، والموافقة على تعيين عبدالعزيز بن رشود الرشود نائب للرئيس للعمليات، وتعيين زياد بن أحمد الحملي نائبا للرئيس للإدارات المساندة.كما اطلع المجلس على المشاريع المُنجزة التي نفذتها المؤسسة مؤخراً، إضافة إلى مناقشة التقرير الدوري لأعمال المؤسسة.وفي ختام الجلسة أعرب المجلس عن خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله" على ما يلقاه القطاع الزراعي والمائي في المملكة من دعم واهتمام لتعزيز مقومات التنمية الزراعية والمائية واستدامتها في مختلف المناطق.// انتهى //14:53ت م0111