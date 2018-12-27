القاهرة 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسشاركت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى مصر في فعاليات الملتقي الأول للثقافات الذي نظمته كلية الإعلام في جامعة القاهرة بالتعاون مع جمعية كليات الإعلام العربية التابعة لاتحاد الجامعات العربية.ويقدم جناح المملكة من خلال الطلبة السعوديين الدارسين في الكلية صورة مشرفة عن التراث السعودي الأصيل وأهم ما يميز المملكة من عادات وتقاليد.وتعكس مشاركة الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مصر حرص وزارة التعليم على التميز في المشاركات المختلفة بما يجسد خصائص الهوية الثقافية السعودية لأبناء المملكة، وتقديم صورة طبيعية ونمطية للحياة في المملكة.// انتهى //14:54ت م0112