بيروت 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسحذرت مؤسسة القدس الدولية من انهيارات أرضية جديدة في القدس المحتلة بسبب الحفريات التي يقوم المحتل الإسرائيلي وجمعيات استيطانية أسفل المسجد الأقصى.وحذرت المؤسسة في بيان من وقوع انهيارات أرضية جديدة خاصة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وخشيتها من أن يؤدي المنخفض الجوي الجديد وتبعاته إلى انهيارات أرضية في المناطق والمنازل القريبة من المسجد الأقصى بسبب الحفريات المتواصلة لجمعيات استيطانية ولمؤسسات تابعة للاحتلال، وتفريغ الأتربة أسفل الشارع والمباني لصالح شق شبكة أنفاقٍ متشعبة تتجه جميعها إلى أسفل المسجد الأقصى وباحة البراق المجاورة.وكانت مؤسسة القدس الدولية وجهت نداءات ومناشدات من أجل حماية المسجد الأقصى والأماكن المقدسة في القدس المحتلة بعد أن تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والأراضي المحتلة.// انتهى //14:56ت م0113