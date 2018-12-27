الرياض 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسأطلق المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها بالتعاون مع وزارة الصحة أول مكتبة رقمية متخصصة بالصحة العامة في المملكة حيث توفر المكتبة أهم مصادر المعلومات الإلكترونية الطبية من كتب ومجلات ودوريات وأبحاث وغيرها، مقدمة من الناشرين العالميين وذلك بهدف تعزيز المعرفة العلمية في مجال الصحة العامة بين العاملين الصحيين في هذا المجال، والمتدربين في برامج التدريب الخاصة بالوبائيات والطب الوقائي وطب الأسرة، للوصول إلى تحقيق الهدف وهو تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.وتتيح المكتبة الاستفادة من المعلومات للمتخصصين بالصحة العامة، والمتدربين في البرامج التدريبية التي يشرف عليها برنامج الوباي?يات الحقلي التابع لوزارة الصحة، بالإضافة إلى 9 برامج تدريب للطب الوقائي، و18 برنامجا تدريبيا لطب الأسرة في مديريات الشؤون الصحية بالمناطق.كما تقدم المكتبة قاعدة بيانات كبيرة للباحثين من المتدربين والعاملين الصحيين، بما يساعدهم في الوصول إلى أحدث المراجع في المواضيع الهامة في تخصصهم، ويسهل عملهم لإنجاز أبحاثهم، ويجعلهم مطلعين على أحدث المعلومات في مواضيع وقضايا الصحة العامة والطب الوقائي.الجدير بالذكر أن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها يهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها وكذلك تعزيز الصحة، وإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال.// انتهى //14:57ت م0114