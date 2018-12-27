رياضي / بطولة الشرقية للرياضات اللاسلكية تنطلق غداً في الخبر
الخميس 1440/4/20 هـ الموافق 2018/12/27 م واس
الرياض 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واس
تستضيف محافظة الخبر بطولة الشرقية للرياضات اللاسلكية التي تنطلق "غداً " الجمعة على مضمار ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة وتستمر لمدة يومين بتنظيم وإشراف من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد بمجموع جوائز بلغ 100 ألف ريال . ويشتمل برنامج اليوم الأول "الجمعة " الذي سينطلق من الثانية ظهراً حتى التاسعة مساءً على التصفيات لسباقات السيارات
الدراغ ريس ( الكهرباء والبنزين ) والدريفت " دفع خلفي " وطائرات الهيلكوبتر ، يسبقها تسليم بطاقات المتسابقين واجتماع لجنة التحكيم بهم لشرح قواعد وأنظمة البطولة .
وستقام في اليوم الثاني والختامي " السبت " الذي سينطلق من العاشرة والنصف صباحاً حتى السادسة مساءً منافسات الجولة ( 16 )لسباقات "دراق بنزين "و "دراق كهرباء " يليه نهائي المسابقتين ثم منافسات طائرات الهيلكوبتر F3A الكهربائية ، يليه نهائي "الدرفت دفع خلفي "وأخيراً إعلان النتائج وتتويج الفائزين.
وأنهت اللجنة المنظمة جميع الترتيبات المتعلقة بالبطولة وأعلنت عن شروط المشاركة بها وجوائز المراكز الثلاث الأولى لكل فئة وجوائزها ، كما تم تجهيز ميادين السباق في موقع البطولة.
وحرصت اللجنة المنظمة على تنوع الفعاليات المصاحبة للبطولة لكي يحظى الزوار بأكبر قدر من المتعة ، حيث سيكون هناك عروض السيارات والطائرات اللاسلكية وفعاليات ترفيهية للأسرة وفرق موسيقية شرقية وملعب كرة قدم
بالأسهم الهوائية وعروض ألعاب البلياردو الهوائية وغيرها من الفعاليات المناسبة لجميع الأعمار ، إذ سيكون الدخول مجاناً للأفراد والعوائل.
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14:59ت م
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