الرياض 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واستستضيف محافظة الخبر بطولة الشرقية للرياضات اللاسلكية التي تنطلق "غداً " الجمعة على مضمار ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة وتستمر لمدة يومين بتنظيم وإشراف من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد بمجموع جوائز بلغ 100 ألف ريال . ويشتمل برنامج اليوم الأول "الجمعة " الذي سينطلق من الثانية ظهراً حتى التاسعة مساءً على التصفيات لسباقات السياراتالدراغ ريس ( الكهرباء والبنزين ) والدريفت " دفع خلفي " وطائرات الهيلكوبتر ، يسبقها تسليم بطاقات المتسابقين واجتماع لجنة التحكيم بهم لشرح قواعد وأنظمة البطولة .وستقام في اليوم الثاني والختامي " السبت " الذي سينطلق من العاشرة والنصف صباحاً حتى السادسة مساءً منافسات الجولة ( 16 )لسباقات "دراق بنزين "و "دراق كهرباء " يليه نهائي المسابقتين ثم منافسات طائرات الهيلكوبتر F3A الكهربائية ، يليه نهائي "الدرفت دفع خلفي "وأخيراً إعلان النتائج وتتويج الفائزين.وأنهت اللجنة المنظمة جميع الترتيبات المتعلقة بالبطولة وأعلنت عن شروط المشاركة بها وجوائز المراكز الثلاث الأولى لكل فئة وجوائزها ، كما تم تجهيز ميادين السباق في موقع البطولة.وحرصت اللجنة المنظمة على تنوع الفعاليات المصاحبة للبطولة لكي يحظى الزوار بأكبر قدر من المتعة ، حيث سيكون هناك عروض السيارات والطائرات اللاسلكية وفعاليات ترفيهية للأسرة وفرق موسيقية شرقية وملعب كرة قدمبالأسهم الهوائية وعروض ألعاب البلياردو الهوائية وغيرها من الفعاليات المناسبة لجميع الأعمار ، إذ سيكون الدخول مجاناً للأفراد والعوائل.//انتهى //14:59ت م0116