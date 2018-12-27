عام / عبور مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لمحافظة حضرموت
الخميس 1440/4/20 هـ الموافق 2018/12/27 م واس
الوديعة 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واس
عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم، مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشتمل على مواد ومستلزمات طبية تزن 9 أطنان ، تستهدف محافظة حضرموت.
وتأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز .
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15:00ت م
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