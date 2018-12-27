الوديعة 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم، مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشتمل على مواد ومستلزمات طبية تزن 9 أطنان ، تستهدف محافظة حضرموت.وتأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز .// انتهى //15:00ت م0117