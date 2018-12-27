مكة المكرمة 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسأشاد مدير عام الديوان الوطني للحج والعمرة بجمهورية الجزائر يوسف عزوزة, بما توليه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من عناية ورعاية بحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة حتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين والحرص الدائم على تقديم المزيد من الخدمات وتنفيذ المشروعات الحيوية والعملاقة بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لتوفير أقصى درجات الراحة واليسر لوفود الرحمن وتمكينهم من مناسكهم بكل يسر واطمئنان.ونوه بما تقوم به وزارة الحج والعمرة بمتابعة شخصية ومستمرة من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن من جهود حثيثة وما تقدمه من أعمال لتيسير وتسهيل أداء المناسك على ضيوف بيت الله الحرام وحرصها على اتخاذ الاستعدادات المبكرة كافة والتشاور والتباحث مع مكاتب شؤون الحجاج لما فيه خدمة وراحة الحجاج, مشيرًا إلى الجهود المبذولة من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية بمتابعة رئيس مجلس إدارتها التي تنم عن حرص القائمين عليها على تسخير جل الإمكانات وتوفير أفضل وأرقى الخدمات للحجاج الذين تتشرف بخدمتهم.وأفاد يوسف عزوزة, أن مكتب شؤون الحجاج الجزائريين حريص على اتخاذ كل الاستعدادات المبكرة من أجل التشاور والتباحث في مجمل الأمور التي تسهم بعون الله في تسهيل أداء الحجاج الجزائريين لمناسك الحج, مشيرًا إلى أنه يتم عقد العديد من ورش العمل والمحاضرات في الجزائر قبل وصول الحجاج إلى المملكة لزيادة توعيتهم دينياً ومسلكياً وحثهم على الالتزام بالتعليمات والأنظمة الصادرة من الجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج في المملكة العربية السعودية الهادفة إلى سلامتهم وراحتهم ، منوهاً عن رضا الحجاج الجزائريين عن الخدمات المقدمة لهم من المؤسسة في موسم حج 1439هـ .جاء ذلك عقب لقائه اليوم برئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية المطوف عباس بن عبدالغني قطان, بحضور نائب رئيس و أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر المؤسسةمن جانبه, حيث أكد المطوف قطان أن المؤسسة وجميع مطوفيها حريصون على تقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام , الذين سيقدمون لحج هذا العام 1440هـ لتأدية مناسكهم , حاثًا على أهمية التقيّد ببرنامجي التفويج للطواف حول الكعبة المشرفة والتفويج إلى منشأة جسر الجمرات, مشيراً إلى أن المؤسسة وجميع مكاتب الخدمة الميدانية تقوم بتنفيذ خططها وبرامجها المتنوعة في ظل توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- ومتابعة معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .// انتهى //15:00ت م0118