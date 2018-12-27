الرياض 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسوُقعت اليوم مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمُلكية الفكرية، ممثلةً بالرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين ممثلةً برئيس مجلس إدارة الرابطة مسلي آل معمر.ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بهدف التوعية عن حقوق المُلكية الفكرية واحترامها بما فيها العلامات التجارية، من خلال إقامة ورش العمل التعريفية ، إضافة إلى إقامة دورات للمختصين في الأندية لتسجيل وحماية حقوق المُلكية الفكرية ، والوصول للمجتمع الرياضي وتعزيز مفهوم المُلكية الفكرية.ويسعى الطرفان من خلال المذكرة إلى إعداد البرامج والفعاليات والأنشطة المتعلقة بالمُلكية الفكرية، وتحديد الأماكن والفئات المستهدفة بالتوعية.من جهته أكد مسلي آل معمر ، أن الاتفاقية تهدف إلى تفعيل إحدى الجوانب التي تُعنى بها الرابطة بشأن استثمار أمثل لحماية الحقوق الفكرية للأندية، بالإضافة إلى الحد من الانتهاكات لحقوق المُلكية الفكرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الهدر المالي للأندية ، مشيراً إلى أن الرابطة بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية حريصة على التوعية للأندية بحفظ الحقوق واحترامها.في حين أشار الدكتور عبد العزيز السويلم إلى أهمية تعزيز العلاقة مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين وغيرها من الجهات والتي من خلالها ستقوم الهيئة بتحقيق مجموعة من أهدافها الاستراتيجية وتقديم خدماتها للمستثمرين بالرياضة والأندية الرياضية بالمملكة واللاعبين والمجتمع الرياضي ، مثمناً التعاون المشترك بين الهيئة والرابطة.// انتهى //15:01ت م0121