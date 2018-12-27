مكة المكرمة 20 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 27 ديسمبر 2018م واسثمّنَ وزير الشئون الدينية بالجمهورية التونسية أحمد عظوم جهود المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، مُشيداً بالأعمال الجبّارة ذات العلاقة بتوسعة الحرمين الشريفين، والمشروعات التي تشهدها المشاعر المقدسة للتسهيل على الحجيج، وتمكينهم من أداء مناسكهم في يسر وسهولة وأمن وطمأنينة، مؤكداً أن مكتب شؤون حجاج تونس ملتزم بالأنظمة وتوعية الحجيج دينياً وتنظيمياً قبل قدومهم للأراضي المقدسة عن طريق المحاضرات والندوات التوعوية في المساجد.جاء ذلك خلال لقائه اليوم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية المطوف المهندس عباس بن عبدالغني قطان لمناقشة وبحث ترتيبات الخدمات المقدمة للحجاج التونسيين هذا العام وذلك بحضور نائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة ، وذلك بقاعة كبار الزوار بمقر المؤسسة بمكة المكرمة.بدوره أوضح المطوف قطان أن اللقاء ناقش عدة جوانب تتعلق بخدمة الحجاج القادمين من الجمهورية التونسية، لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ، وذلك من استقبال وإسكان الحجاج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والنقل والتصعيد والتغذية وغيرها من الخدمات التي تقدمها المؤسسة لحجاج بيت الله الحرام .وأكد قطان أهمية توعية الحجاج بجميع مراحل الحج قبل قدومهم , والتقيّد والالتزام بالبرامج التي أعدتها وزارة الحج والعمرة بما فيها المسار الإلكتروني والتفويج للطواف حول الكعبة المشرفة , وكذلك التفويج لمنشأة الجمرات .// انتهى //15:02ت م0122