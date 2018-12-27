المدينة المنورة 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واستفقد مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك بن مبارك العصيل أمس، سير العمل الأمني في المراكز الجنائية بالمنطقة، ضمن الجولات التفقدية المستمرة على المراكز الأمنية ومراكز الشرطة في المنطقة.واطلع اللواء العصيل على أقسام المراكز والآليات التابعة لها، حاثاً جميع العاملين على تكثيف الجهود وتطوير مستوى الأداء لخدمة المنطقة وسير العمل من أجل الارتقاء بالخدمات الأمنية على أكمل وجه, كما استمع إلى ملاحظات ومقترحات منسوبي المراكز حول تطوير العمل الأمني بالمنطقة.// انتهى //15:03ت م0123