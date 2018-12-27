الرياض 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018م واسصدر اليوم عدد من الأوامر الملكية الكريمة فيما يلي نصوصها ..الرقم: أ / 138التاريخ: 20 / 4 / 1440هـبعون الله تعالىنحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــودملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ، الصادر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة.وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.أمرنا بما هو آت:أولاً : إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو التالي:1- صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.2- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور/ منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.3- صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.4- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعودوزيراً للداخلية.5- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.6- صاحب السمو الأمير/ بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.7- الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.8- الدكتور/ عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.9- الدكتور/ وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل.10- الدكتور/ مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.11- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.12- الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للخارجية.13- الدكتور/ توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة.14- الأستاذ/ محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.// يتبع //16:00ت م0147