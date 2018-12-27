عام / صدور عدد من الأوامر الملكية الكريمة إضافة أولى

الخميس 1440/4/20 هـ الموافق 2018/12/27 م واس
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15- الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة.

16- الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار.

17- الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً مكلفاً للشؤون البلدية والقروية.

18- الأستاذ/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة.

19- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.

20- الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.

21- الأستاذ/ عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.

22- المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

23- الأستاذ/ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للإسكان.

24- الأستاذ/ سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للخدمة المدنية.

25- الدكتور/ محمد صالح بن طاهر بنتن وزيراً للحج والعمرة.

26- الأستاذ/ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية.

27- المهندس/ عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

28- الدكتور/ نبيل بن محمد العامودي وزيراً للنقل.

29- الأستاذ/ محمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

30- المهندس/ أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية.

31- الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير دولة.

32- الدكتور/ حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم.

33- الأستاذ/ تركي بن عبدالله الشبانة وزيراً للإعلام.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

// يتبع //

16:01ت م

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