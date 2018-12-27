15- الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة.16- الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار.17- الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً مكلفاً للشؤون البلدية والقروية.18- الأستاذ/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة.19- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.20- الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.21- الأستاذ/ عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.22- المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.23- الأستاذ/ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للإسكان.24- الأستاذ/ سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للخدمة المدنية.25- الدكتور/ محمد صالح بن طاهر بنتن وزيراً للحج والعمرة.26- الأستاذ/ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية.27- المهندس/ عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.28- الدكتور/ نبيل بن محمد العامودي وزيراً للنقل.29- الأستاذ/ محمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط.30- المهندس/ أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية.31- الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير دولة.32- الدكتور/ حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم.33- الأستاذ/ تركي بن عبدالله الشبانة وزيراً للإعلام.ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// يتبع //16:01ت م0148