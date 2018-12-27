عام / صدور عدد من الأوامر الملكية الكريمة إضافة أولى
الخميس 1440/4/20 هـ الموافق 2018/12/27 م واس
15- الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة.
16- الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار.
17- الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً مكلفاً للشؤون البلدية والقروية.
18- الأستاذ/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة.
19- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.
20- الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.
21- الأستاذ/ عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.
22- المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
23- الأستاذ/ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للإسكان.
24- الأستاذ/ سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للخدمة المدنية.
25- الدكتور/ محمد صالح بن طاهر بنتن وزيراً للحج والعمرة.
26- الأستاذ/ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية.
27- المهندس/ عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
28- الدكتور/ نبيل بن محمد العامودي وزيراً للنقل.
29- الأستاذ/ محمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
30- المهندس/ أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية.
31- الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير دولة.
32- الدكتور/ حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم.
33- الأستاذ/ تركي بن عبدالله الشبانة وزيراً للإعلام.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
// يتبع //
16:01ت م
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