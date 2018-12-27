الرقــــم: أ / 139التاريـخ: 20 / 4 / 1440هـبعون اللــــه تعالـــــىنحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــودملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــةبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم (أ/69) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ، ورقم (أ/70) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ، ورقم (أ/266) بتاريخ 8 / 10 / 1436هـ، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة بتشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/138) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ القاضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.أمرنا بما هو آت:أولاً: إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي:1- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً2- وزير الداخلية عضواً3- الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخوزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً4- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبانوزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً5- وزير الخارجية عضواً6- الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العيسىوزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً7- الأستاذ/ عادل بن أحمد الجبيروزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عضواً8- وزير الإعلام عضواً9- رئيس الاستخبارات العامة عضواً10- رئيس أمن الدولة عضواً11- مستشار الأمن الوطني عضواً ومشرفاً على أمانة المجلسثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// يتبع //16:01ت م0149