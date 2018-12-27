الرقــــم: أ / 140التاريـخ:20 / 4/ 1440 هـبعون اللــــه تعالـــــىنحـــــن سلمــــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــودملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديـــةبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13)بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم ( أ / 69 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ، ورقم ( أ / 70 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436 هـ، ورقم ( أ / 266 ) بتاريخ 8 / 10 / 1436هـ، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة بتشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ القاضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.أمرنا بما هو آت:أولاً : إعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي:1- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً2- وزير الثقافة عضواً3- وزير العدل عضواً4- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً5- الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عضواً6- وزير الصحة عضواً7- الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً8- وزير التجارة والاستثمار عضواً// يتبع //16:13ت م0150