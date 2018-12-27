عام / صدور عدد من الأوامر الملكية الكريمة إضافة ثالثة
الخميس 1440/4/20 هـ الموافق 2018/12/27 م واس
الرقــــم: أ / 140
التاريـخ:20 / 4/ 1440 هـ
بعون اللــــه تعالـــــى
نحـــــن سلمــــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديـــة
بعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13)
بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية رقم ( أ / 69 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ، ورقم ( أ / 70 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436 هـ، ورقم ( أ / 266 ) بتاريخ 8 / 10 / 1436هـ، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة بتشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ القاضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : إعادة تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي:
1- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيساً
2- وزير الثقافة عضواً
3- وزير العدل عضواً
4- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
5- الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عضواً
6- وزير الصحة عضواً
7- الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
8- وزير التجارة والاستثمار عضواً
// يتبع //
16:13ت م
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