عام / صدور عدد من الأوامر الملكية الكريمة إضافة رابعة
الخميس 1440/4/20 هـ الموافق 2018/12/27 م واس
9- وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً
10- الأستاذ/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً
11- وزير البيئة والمياه والزراعة عضواً
12- وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً
13- وزير الإسكان عضواً
14- وزير الخدمة المدنية عضواً
15- وزير الحج والعمرة عضواً
16- وزير المالية عضواً
17- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً
18- وزير النقل عضواً
19- وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً
20- وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضواً
21- وزير التعليم عضواً
22- وزير الإعلام عضواً
23- الأستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب عضواً
24- رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضواً
25- الدكتور/ غسان بن عبدالرحمن الشبل عضواً
26- أمين اللجنة المالية بالديوان الملكي عضواً
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
// يتبع //
16:13ت م
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