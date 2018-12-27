9- وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً10- الأستاذ/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضواً11- وزير البيئة والمياه والزراعة عضواً12- وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً13- وزير الإسكان عضواً14- وزير الخدمة المدنية عضواً15- وزير الحج والعمرة عضواً16- وزير المالية عضواً17- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً18- وزير النقل عضواً19- وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً20- وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضواً21- وزير التعليم عضواً22- وزير الإعلام عضواً23- الأستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب عضواً24- رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عضواً25- الدكتور/ غسان بن عبدالرحمن الشبل عضواً26- أمين اللجنة المالية بالديوان الملكي عضواًثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// يتبع //16:13ت م0151