الرقــــم: أ / 142التاريـخ: 20 / 4 / 1440هـبعون اللــــه تعالـــــىنحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــودملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/325) بتاريخ 23 / 11 / 1438هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً : يعفى صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل سعودسفير خادم الحرمين الشريفين في لندن من منصبه.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// يتبع //16:17ت م0153