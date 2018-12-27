عام / صدور عدد من الأوامر الملكية الكريمة إضافة ثامنة
الخميس 1440/4/20 هـ الموافق 2018/12/27 م واس
الرقــــم: أ / 144
التاريـخ: 20 / 4 / 1440هـ
بعون اللــــه تعالـــــى
نحـــــن سلمــــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديـــة
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/92) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ/104) بتاريخ 19 / 4 / 1436هـ،
ورقم (أ/134) بتاريخ 10 / 6 / 1439هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يعفى صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود
أمير منطقة عسير من منصبه بناءً على طلبه.
ثانياً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود
أميراً لمنطقة عسير بمرتبة وزير.
ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
// يتبع //
16:28ت م
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