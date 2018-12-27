الرقــــم: أ / 145التاريـخ: 20 / 4 / 1440هـبعون اللــــه تعالـــــىنحـــــن سلمــــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــودملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديـــةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعودمستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// يتبع //16:29ت م0156