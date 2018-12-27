الرقــــم: أ / 147التاريـخ: 20 / 4 / 1440هـبعون اللــــه تعالـــــىنحـــــن سلمــــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــودملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديـــةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13)بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (2081) بتاريخ 12 / 1 / 1439هـ.وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.وبناءً على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.أمرنا بما هو آت:أولاً : تنشأ هيئة باسم "الهيئة السعودية للفضاء"، ويكون للهيئة مجلس إدارة يُعين رئيسه بأمر ملكي.ثانياً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// يتبع //16:33ت م0158