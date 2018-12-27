عام / صدور عدد من الأوامر الملكية الكريمة إضافة حادية عشرة
الخميس 1440/4/20 هـ الموافق 2018/12/27 م واس
الرقــــم: أ / 147
التاريـخ: 20 / 4 / 1440هـ
بعون اللــــه تعالـــــى
نحـــــن سلمــــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديـــة
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13)
بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (2081) بتاريخ 12 / 1 / 1439هـ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.
وبناءً على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : تنشأ هيئة باسم "الهيئة السعودية للفضاء"، ويكون للهيئة مجلس إدارة يُعين رئيسه بأمر ملكي.
ثانياً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
// يتبع //
16:33ت م
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