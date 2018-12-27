الرقـــم: أ / 148التاريـخ: 20 / 4 / 1440هـبعون اللــــه تعالـــــىنحـــــن سلمــــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــودملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديـــةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 147 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ القاضي بإنشاء "الهيئة السعودية للفضاء".وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.أمرنا بما هو آت:أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير / سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء بمرتبة وزير.ثانياً: يتولى سموه القيام بأعمال المجلس وإدارة الهيئة إلى حين تشكيل مجلس الإدارة.ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// يتبع //16:33ت م0159