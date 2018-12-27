عام / صدور عدد من الأوامر الملكية الكريمة إضافة ثانية عشرة
الخميس 1440/4/20 هـ الموافق 2018/12/27 م واس
الرقـــم: أ / 148
التاريـخ: 20 / 4 / 1440هـ
بعون اللــــه تعالـــــى
نحـــــن سلمــــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديـــة
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 147 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ القاضي بإنشاء "الهيئة السعودية للفضاء".
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير / سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء بمرتبة وزير.
ثانياً: يتولى سموه القيام بأعمال المجلس وإدارة الهيئة إلى حين تشكيل مجلس الإدارة.
ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
// يتبع //
16:33ت م
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