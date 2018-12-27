مكة المكرمة 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسافتتح معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد عبدالله القويحص مساء أمس, مهرجان الجموم الترفيهي الأول الذي تنظمه إمارة منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة بدعم من هيئة العامة للترفيه وبإشراف وتنسيق بلدية محافظة الجموم, بحضور محافظ الجموم عمران الزهراني, ومدير عام شؤون البلديات المهندس مهاب عبادة.وتجول معاليه والحضور على مرافق المهرجان التي تشتمل خيمة أجنحة الجهات الحكومية إلى جانب جدارية الوطن وساحة الفعاليات وركن الأسر المنتجة وركن الحرفيين بالإضافة إلى مطاعم الوجبات الخفيفة.وألقى رئيس اللجنة العليا للمهرجان رئيس بلدية الجموم فيصل آل مخلص كلمة خلال الحفل الخطابي, قدّم فيها شكره لمعالي أمين العاصمة المقدسة على الدعم والمساندة, مشيراً إلى أن بلدية الجموم حققت هذا العام أعلى دخل في الإيرادات منذ تأسيسها وذلك بدعم معالي الأمين والإدارة الفنية التي استطاعت استقطاب المستثمرين والتجار نتيجة المقومات الاستثمارية لمحافظة الجموم.إثر ذلك أُلقيت قصيدة نبطيه للشاعر عبدالله بن واصل العتيبي, ثم قُدِمت لوحة فنية من ألوان التراث التي تشتهر به المحافظة من أهالي وأبناء مركز هدى الشام شارك فيها معالي أمين العاصمة المقدسة وجمع من الحضور.وشهد أوبريت الجموم الذي قدم تفاعلاً كبيراً من الحضور بالمسرح.ثم ألقى معالي أمين العاصمة المقدسة كلمة شكر فيها محافظ الجموم ورئيس البلدية وجميع الداعمين والقائمين والرعاة وأبناء محافظة الجموم على هذا المهرجان الكبير, مهنئا أبناء الجموم عل هذا المهرجان الأول والذي يستمر لمدة شهر, متمنياً للقائمين عليه التوفيق والسداد لتحقيق الأهداف المنشودة.// انتهى //17:37ت م0191