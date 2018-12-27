الرياض 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسعقدت الجمعية الخيرية للتوعية الصحية "حياتنا، جمعيتها العمومية السابعة لانتخاب مجلس الإدارة للدورة الرابعة.واستهل الاجتماع بكلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية للدورة المنتهية الدكتور محمد بن سعد العصيمي، عبر فيها عن شكره لأعضاء المجلس السابق وأعضاء الجمعية العمومية والعاملين في الجمعية على اجتهادهم لتحقيق أهداف الجمعية، مثمناً ما أولته حكومتنا الرشيدة فيسبيل دعم الجمعيات الخيرية مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.بعدها تم استعراض منجزات الجمعية خلال الفترة السابقة، منها استفادة أكثر من 50 ألف مستفيد من خدماتها وبرامجها من شتى شرائح المجتمع, وتمكنت الجمعية من شراء وقف خيري تبلغ إيراداته السنوية 800 الف ريال, تلا ذلك فتح باب التصويت للأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة الجديد عن طريق الاقتراع السري، حيث أعلن ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جمال العتيبي نتائج التصويت وفوز كل من : الدكتور محمد عبد الله الشارخ، والدكتور عاطف محمد سرور، والدكتور سلطان علي الزهراني، وحنان الياس فالودة، ومحمد مرزوق الرويس، وأريج سعيد باهمام، والدكتورة منال محمد شيرة، وعبد الرحمن محمد البراك، وسارة محمد السكيري.وعلى هامش الجمعية استعرض الدكتور عاطف سرور مشاريع الفائزين بجائزة حياتنا في دورتها الثانية لمشاريع الإبداع التثقيفية لأطباء البورد السعودي لطب الأسرة لعام 2018/ 2019 ، وتقديم الشهادات والجوائز تكريما لجهودهم، كما تم تكريم القائمين على هذه الجائزة من مشرفينومسؤولين .// انتهى //17:38ت م0194