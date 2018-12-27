بيروت 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسأكدت منظمات حقوقية فلسطينية، أن نظام الأسد لايزال يعتقل عشرة لاجئين فلسطينيين من عائلة واحدة منذ تاريخ 16- 6-2013 من بينهم أطفال.وذكرت المنظمات في بيان لها من بيروت اليوم، أن اللاجئين تم اعتقالهم من قبل عناصر حاجز شارع نسرين بحي التضامن بريف دمشق التابع لقوات الأسد.الجدير ذكره أن شهادات لمفرج عنهم من سجون نظام الأسد تؤكد وجود رضّع في أحضان أمهاتهم من اللاجئين الفلسطينيين في الأفرع الأمنية السورية، وتشير مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا إلى أنها وثقت اعتقال 1711 لاجئًا فلسطينيًا في السجون السورية منهم 108 إناث لا يعلم عن مصيرهم شيء.من جهة ثانية، قضى شقيقان فلسطينيان تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، وهما من سكان مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق.وأشارت المجموعة إلى ارتفاع حصيلة اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب إلى 565 ضحية.// انتهى //17:38ت م0195