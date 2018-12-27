الدمام 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسبدأت جمعية البر بالمنطقة الشرقية، اليوم، تدريب عملي على الحرف اليدوية تحت مسمى "حرفة ومهارة لزائري مهرجان ربيع النعيرية الذي دشن فعالياته أمس الاول، صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.وأوضح الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبدالعزيز العفيصان أن الجمعية تدرب أسرها المنتجة على الصناعات والحرف اليدوية لتنميتهم وتأهيلهم وتسويق منتجاتهم، مشيراً إلى أن هذه الأسر المدربة ستنقل خبراتها الحرفية لزائري مهرجان ربيع النعيرية، كالتدريب على صيانة الجوالات والرسم على الزجاج وصناعة الكعك والرز والكروشيه والفنون اليدوية .وبين العفيصان أن مشاركة الجمعية بربيع النعيرية ستقدم فعاليات متنوعة للأسرة والطفل، منها استشارات في مجال الأسرة والطفل للزائرين يقدمها فرع جمعية البر بالنعيرية مركز التنمية الأسرية لتوعية الزائرين بإدارة ميزانية الأسرة وحل المشكلات الأسرية وتوجيه وتربية الطفل في المراحل المختلفة، لافتاً النظر إلى أن الجمعية ستوزع سقيا الماء بربيع النعيرية من خلال تفعيل مشروع سقيا الماء بالمهرجان، داعيا زائري ربيع النعيرية لزيارة أركان جمعية البر بالمهرجان والتفاعل معها .من جانبه أفاد مساعد الأمين العام للجمعية مدير الفروع يوسف المقرن أن فرع الجمعية بالنعيرية يضم 300 أسرة يتم تدريبها على الحرف اليدوية ومنتجات الأسر المنتجة، مفيداً أن مشروع مركز عطاء بالنعيرية الذي يجري إنشاؤه حاليا لتدريب الأسر بالنعيرية على الحرف اليدوية يقع على مساحة 5000 متر، ويعني بتدريب وتأهيل الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها، ووضع حجر أساسه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ونائب رئيس مجلس إدارة بر الشرقية برفقة محافظ النعيرية محمد الخريف.// انتهى//17:39ت م0196