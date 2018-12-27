الرياض 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واساختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمقر الوزارة اليوم, ورشة عمل متخصصة تجمع المسؤولين التنفيذيين في مراقبة أداء المساجد في كافة فروع ومحافظات المملكة.وناقشت الورشة الخطوات التطويرية التي وجها بها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ من خلال تكليف لجنة متخصصة في الجوانب الإدارية والتنظيمية والتقنية في تطوير منظومة وآليات عمل المراقبين في فروع الوزارة.وأكد رئيس اللجنة مستشار الوزير للتقنية المهندس سعد بن محمد القحطاني في تصريح له بهذا الشأن, أنه بعد انتهاء اللجنة من عملها قدمت تقريرها لمعاليه المتضمن مشروع لائحة تنظيمية جديدة بمسمى "القواعد المنظمة لأعمال ومهام وواجبات وإجراءات مراقبي المساجد"، مبيناً أن معالي الوزير وجه بالالتقاء بمسؤولي المراقبين في الميدان وطرح ومناقشة هذه القواعد ملتمساً معاليه أهمية مشاركة أصحاب العلاقة في وضع التنظيم والإجراءات.وأفاد المستشار القحطاني أن هذا اللقاء يأتي بناءً على اهتمام معالي الوزير في تطوير منظومة العمل ومراقبة الأداء في بيوت الله، مشيراً إلى أن القواعد المنظمة الجديدة ستركز على استخدام التقنية لأول مرة في الأداء من خلال تطبيق تحديد خاصية المواقع الجغرافية (G.I.S ) والتقارير الالكترونية التي تشتمل على معالجة الملاحظات القائمة في مسار الكتروني عبر تطبيق المساجد المخصص لهذه المهمة .من ناحية أخرى، أفاد عضو اللجنة والمستشار الإداري لمعالي الوزير عبدان العبدان، أن القواعد الجديدة المزمع تدشينها قريباً التي أنجزتها اللجنة قد اشتملت على ( 12 ) مادة تحدد الأعمال والمهام والإجراءات المناطة بمراقبي المساجد كافة، حيث تم استحداث مواد تحدد الكثير من الصلاحيات والواجبات والمهام لمراقبي المساجد بعضها يطبق لأول مرة.كما تم إضافة مؤشرات أداء قابلة للقياس لعمل المراقبين ، بالإضافة إلى إضافة أخلاقيات عمل مهنية تم صياغتها بشكل خاص لنشاط المراقبين في الميدان، موضحاً أنه تم إضافة تصنيف جديد يحاكي المنطقة الإشرافية لكل مراقب .وكان معالي الوزير آل الشيخ قد استقبل أمس مراقبي المساجد المشاركين بأعمال الورشة ، وحثهم على المثابرة والجد في العمل في خدمة بيوت الله، مضيفاً أنه يقع على عاتق هذه الوزارة تهيئة الأجواء الإيمانية لمرتادي المساجد من المصلين ليعيشوا الأجواء الإيمانية بالطمأنينة والهدوء، وهو من ضمن الخطوات التطويرية التي تتلاءم مع رؤية الوزارة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 م .// انتهى //17:39ت م0197