الرياض 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسيقيم نادي الفروسية حفل سباقه الـ 39 غداً ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439/1440هـ (2018/2019م) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض على مساهمة ورعاية النادي .وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع , أن سباق الغد يتكون من 10 أشواط , خصص الشوط السادس على مساهمة نادي الفروسية ( جائزة مالية ) للأفراس المحلية مفتوح الدرجات لمسافة 1400 متر ,وخصص الشوط السابع على رعاية النادي ( جائزة مالية) للجياد المحلية مفتوح الدرجات لمسافة 1800 متر , فيما خصص الشوط الثامن على جائزة النادي التقديرية لرؤية 2030 للحصن المحلية مفتوح الدرجات لمسافة 1800 متر .// انتهى //17:39ت م0198