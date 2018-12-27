الرياض 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسعقدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, اجتماعاً برئاسة مستشار معالي الوزير المشرف العام على الموارد البشرية بالوزارة المهندس سعد بن محمد القحطاني, وحضور ممثلي وزارة المالية يرأسهم أحمد الدخيل, جرى خلاله مناقشة تطبيق منصة اعتماد ومناقشة التعامل مع النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة.وأوضح المهندس القحطاني في تصريح له بهذا الشأن أن الوزارة بدأت بتطبيق منصة النظام المركزي في جميع عملياتها للموارد البشرية، لافتاً إلى التعاون القائم مع وزارة المالية من خلال لجان مشتركة على كل ما يخص منسوبي الوزارة من الخدمة المدنية، إضافة إلى منسوبي المساجد.وكشف أن العمل سيشمل كل الفروع والموظفين وكل ما يخص البدلات وخارج وقت الدوام والمميزات الأخرى، وما يلحقها من خدمات للموظفين, مشيراً إلى أن هذه الخدمات التي تواكب بها الوزارة النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في التحول الرقمي 2020، وبما يحقق مستهدفات الرؤية 2030، كما تأتي بمتابعة وتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ استشعاراً منه لتسريع خدمات الوزارة وتميز مخرجات العمل وآليات الصرف والاعتماد الذي تواكب الوزارة فيها الرؤية.// انتهى //17:40ت م0199