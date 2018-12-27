رام الله 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسأكد مجلس الوزراء الفلسطيني، التزامه بتسهيل إجراء الانتخابات التشريعية، وتوفير المتطلبات اللازمة لإجرائها بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، فور إعلان رئيس دولة فلسطين محمود عباس عن تحديد موعدها.وأعرب المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم، برئاسة رامي الحمد الله عن أمله بأن تكون الانتخابات مدخلًا لتعزيز المساعي الرامية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وعودة الشعب الفلسطيني إلى ممارسة العملية الديمقراطية كضرورة وطنية.وشدد على الدور الأساسي الذي يقوم به المجلس التشريعي، وحقه الأصيل في التشريع ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية، كخطوات أساسية لبناء المجتمع الديمقراطي وممارسة السيادة فوق الأرض الفلسطينية، بالإضافة إلى تنظيم الإدارة العامة، والأمور المالية والاقتصادية، ودعم جهود السلطة التنفيذية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في قضايا القدس واللاجئين والاستيطان وإطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى مهمته الرقابية وإقرار الموازنة العامة، ومراجعة الخطط والاتفاقيات وإقرارها.// انتهى //17:42ت م0200