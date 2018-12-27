المنامة 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسانطلقت فعاليات النسخة ال25 من (مهرجان الأيام الثقافي للكتاب) اليوم, في مملكة البحرين بتنظيم من مؤسسة الأيام للصحافة والنشر ويستمر حتى الخامس من يناير المقبل.وأكد معالي نائب رئيس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة في حفل الافتتاح، أن المهرجان يعد فرصة سانحة للاحتفاء بالمؤلف والكتاب والقارئ على حد سواء، مؤكدًا أنه ملتقى يجمع النخب الثقافية والفكرية تحت سقف واحد.// انتهى //17:49ت م0201