جدة 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسشارك مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة تحت عنوان "الكتاب تسامح وسلام" ، حيث تعرف زوارالمعرض على مجموعة الإصدارات التي وثّقت مسيرة جائزة الملك فيصل في تكريم الإنجازات الإنسانية التي ساهمت في حياة البشر حول العالم .وضم جناح المركز كتاب "سجل كلمات الأمير خالد الفيصل" ، وكتاب "جائزة الملك فيصل 1979 – 2018" ، وكتاب "الفائزون بجائزة الملك فيصل لعام ٢٠١٨"، بالإضافة إلى كتب حول الفائزين بفروع الجائزة الخمسة: خدمة الإسلام، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية والأدب، الطب، والعلوم ، كما ضمت إصدارات جائزة الملك فيصل المتاحة في معرض جدة الدولي للكتاب ، السجل الوثائقي المطبوع للندوة العلمية التي أقيمت بعنوان "عبدالله العثيمين مؤرخا وأديبا"، إضافة لمبادرتها المبتكرة مائة كتاب وكتاب والهادفة إلى تعزيز جهود التعاون في المجال الثقافي والتبادل المعرفي بين الثقافات، ومنها كتب باللغة العربية حول عدد من المفكرين الفرنسيين مثل : رجيس بلاشير، وجاك بيرك، وغوستاف لوبون ودونيز مانسون، وكلود كاهن وأخرى باللغة الفرنسية حول أدباء ومثقفين عرب مثل: محمد أركون، وهشام جعيط، وعبد الرحمن بدوي، ومصطفى صفوان، وآسيا جبار.يذكر أن هذا المشاركة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير منصات متنوعة ، إلكترونية ومطبوعة، بالصورة التي تحقق التواصل الثقافي والانفتاح على العلوم والإبداعات البشرية في سبيل نشر ونقل وتوطين المعرفة وتعزيز مجالات الإبداع الفكري. // إنتهى //18:02ت م0203