الرياض 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسوقع النادي الأدبي بالرياض اتفاقية تعاون وشراكة مع جمعية الناشرين السعوديين، ذات علاقة بالتعاون فيما بينهما في مجال النشر الورقي ، والنشر الرقمي ، والأنشطة الثقافية المختلفة ، حيث مثّل النادي رئيس مجلس الإدارة الدكتور صالح المحمود، فيما مثل جمعية الناشرين السعوديين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد الحمدان .وقال رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض الدكتور صالح المحمود " بأنه يتطلع لهذه الاتفاقية لأن تكون فاتحة لفضاءات أرحب مع جمعية الناشرين السعوديين التي تمثل ثقلا كبيرا في مشهد إصدار الكتب وتسويقها في وطننا الغالي " .وأضاف " إن الاتفاقية تتضمن بنودا مختلفة يصب معظمها في سياق التعاون المشترك بين المؤسستين في مجالات النشر الورقي والرقمي وفي سياق إقامة الفعاليات الثقافية والإبداعية، خاصة تلك التي تقام في معارض الكتب المختلفة التي تشرف عليها جمعية الناشرين السعوديين .وأكد الدكتور المحمود بأن الاتفاقية ستعطي النادي فرصة المشاركة الفاعلة في مشروع الرياض الرائد ( قيصرية الكتاب ) ، إذ سيكون النادي شريكا رئيسا في صناعة الفعاليات الثقافية التي ستقام في هذا المشروع . // انتهى //18:04ت م0204