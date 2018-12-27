الجنادرية 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسزار مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج اليوم، أجنحة وزارة الداخلية المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33.واطلع اللواء الدكتور الدعيج خلال جولته على ما تحتويه الأجنحة من تقنيات حديثة وعروض توعوية وأنشطة تثقيفية، وما تقدمه من خدماتٍ لزوار الجنادرية.// انتهى //18:33ت م0219