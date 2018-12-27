جدة 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واساتفقت جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الجوف على تمكين طالبات الدراسات العليا في جامعة الجوف من إكمال دراستهن في التخصصات والمجالات الأكاديمية المتوفرة لدى جامعة الملك عبدالعزيز.جاء ذلك في اتفاقية تعاون مشترك وقعت اليوم بين الجانبين في المجالات التعليمية والبحثية والاستشارات, حيث تهدف الاتفاقية إلى التعاون في تقديم خدمات استشارية بمجال البحث والتطوير، وكذلك التعاون في مجال الدراسات العليا للطالبات، لاسيما وأن جامعة الملك عبدالعزيز تملك خبرات علمية وأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى الإمكانات المعملية المتوفرة، التي تسهم في دعم العملية التعليمية والبحثية.وتُسهم الاتفاقية في تمكن جامعة الجوف من تطوير أعمالها ورفع جودة أدائها وضمان استدامتها، بما يتماشى مع التطور العلمي الحديث، وإتاحة الفرصة لمنسوبيها من المعيدات والمحاضرات لمواصلة دراستهن العليا داخل المملكة.// انتهى //18:34ت م0220