الجنادرية 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسنثرت أنامل فريق "جبَّارون " لذوي الاحتياجات الخاصة من فئتي الصم والبكم، إبداعتهم الفنية في ساحات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33"، من خلال ما يقدمونه من أعمال فنية ورسومات تشكيلية واستديو لتصوير البورتريه ليستفيد منه زوار المهرجان .وتوضح قائدة الفريق "المها زكري أن الفريق يهدف إلى تقديم تجربة إنسانية إبداعية تسهم في دخول تلك الفئة واندماجهم مع أفراد المجتمع ، وإبراز ما لديهم من قدرات وإمكانات فائقة تغنت بها لوحاتهم الفنية، مشيرة الى أن أعمالهم تنوعت بين رسم اللوحات الفنية بأدوات وخامات مختلفة ومتنوعة، ومعالجة بعض السلوكيات المنتشرة في المجتمع ، إضافة إلى لوحات من الطبيعة والبيئة ورسم من الخيال.// انتهى //18:35ت م0221