المنامة 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسأصدر القضاء البحريني اليوم حكمًا على أربعة عشر شخصًا بالسجن المؤبد لمتهم واحد وغرامة مائة ألف دينار بحريني والسجن مدة سبع سنوات لتسعة متهمين والحبس مدة ثلاث سنوات لثلاثة متهمين والغرامة مئتي دينار بحريني لمتهمين وإسقاط الجنسية عن تسعة متهمين ومصادرة المضبوطات.وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي أن الأشخاص متهمين بتأسيس عصابة إرهابية والانضمام إليها وتسلم وإعطاء أموال لمصلحة جماعة إرهابية تنفيذًا لأغراض إرهابية وجنح التجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال.وتخلص الواقعة عن قيام بعض عناصر تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي المتواجدة خارج مملكة البحرين بتجنيد اثنين من المجموعة وتكليفهم بتشكيل عصابة إرهابية تنتمي لذات التنظيم بهدف القيام بأعمال شغب وتخريب ووضع الأجسام المحاكية لأشكال المتفجرات بالطريق العام واستهداف مركز شرطة سترة وتنظيم المسيرات غير المرخصة بمنطقة سترة.// انتهى //18:42ت م0222