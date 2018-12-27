الطائف 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسأزالت أمانة الطائف تعديات غير نظامية أقيمت على مخططات وأراضي حكومية بيضاء داخل نطاق بلديتي شمال الطائف والسيل الصغير بمساحة تجاوز 60 ألف متر مربع.وتمثلت التعديات في أشكال مختلفة من الاستحواذ على الأراضي كعمل سواتر ترابية، وغرف إسمنية، وخيام، وحظائر للماشية، وغرف سكنية متنقلة، وخزنات للمياه وأحواش، ووضع سيارات مهملة بالإضافة إلى استغلال الأراضي وتشويه المظهر العام بوضع المعدات الثقيلة بالأراضي الفضاء.وأوضحت وكالة الخدمات, أن أعمال الإزالة نفذتها الآليات التابعة للبلديات مدعومة بالقوة الأمنية، حيث تم التأكد من عدم وجود أوراق ثبوتية لاستغلال الأراضي، بالإضافة إلى الشكاوى حول تشويه المظهر واستغلال الأرض، مما استدعى التعامل السريعة بناءً على توجيهات أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بالتعامل الفوري مع التعديات وإزالتها ومتابعة المواقع المزالة، حيث وقف ميدانيًا على المواقع, وشدد على سرعة التعامل معها مع إزالة المعدات الثقيلة التي استغلت الأراضي الفضاء المجاورة لبلدية السيل الصغير.// انتهى //18:52ت م0223