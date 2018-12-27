تونس 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل اليوم, نظيره الياباني تارو كونو الذي يزور الجزائر حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين ومعالجة المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وقضايا مقاومة الإرهاب والتطرف.وتطرق اللقاء إلى الإعداد لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في إفريقيا الذي سينعقد شهر أغسطس من العام المقبل في يوكوهاما.// انتهى //19:00ت م0225