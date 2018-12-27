الجنادرية 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واستقدّم وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بالرياض خدماتها لزوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية33" من الرجال، في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة "نأتي إليك" الموجهة لمنسوبي القطاعات الحكومية والخاصة والتواجد في المهرجانات والفعاليات الكبرى المقامة داخل المملكة.وتستقبل الوحدة المتنقلة المواطنين طيلة أيام المهرجان، إذ تقدم كافة خدمات السجل المدني كتجديد بطاقة الهوية الوطنية (لمن تبقى على انتهائها 180 يومًا وأقل)، وإصدار سجل الأسرة وتجديده، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت.وتنوّه الأحوال المدنية عموم الراغبين في الاستفادة من العربة المتنقلة المتواجدة في الجنادرية، بضرورة استكمال متطلبات الخدمة التي يرغب بتنفيذها قبل الحضور إلى الموقع.//انتهى //19:02ت م0227