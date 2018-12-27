الرياض 20 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 27 ديسمبر 2018م واسرفع معالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الثقة الكريمة بتمديد خدمة معاليه وزيراً للدولة وعضواً في مجلس الوزراء وعضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية وفي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتعيين معاليه مستشاراً للأمن الوطني.وسأل معاليه الله - عز وجل - أن يوفقه في أداء مهامه على النحو الذي يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادته الرشيدة، وأن يوفق الجميع في تحقيق ما تصبو إليه من ريادة ورفعة دائمتين للوطن والمواطنين.// انتهى //19:16ت م0231