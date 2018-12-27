الرياض 20 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 27 ديسمبر 2018م واسرفع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان على ما حظيت به هيئة تقويم التعليم والتدريب من دعم واهتمام كريمين من لدن القيادة الرشيدة، وعلى ما حققته الهيئة - بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة - من منجزات كبيرة على مستوى بناء الهيئة المؤسسي، وتطوير الاستراتيجيات والأطر والمعايير المتعلقة بأعمالها، وصدور تنظيمها الجديد المتضمن تعديل اسمها إلى "هيئة تقويم التعليم والتدريب".وعبر معاليه عن شكره وتقديره العميقين على الثقة الملكية الكريمة التي حظي بها معاليه خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم بعد إعادة هيكلتها عام 1437هـ، متمنياً لمعالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى ومجلس إدارة الهيئة و منسوبيها كافة دوام التوفيق في الاضطلاع بالمهمات المسندة إلى الهيئة.// انتهى //19:27ت م0232