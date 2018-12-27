عام / الدكتور تونسي يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة تعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير
الخميس 1440/4/20 هـ الموافق 2018/12/27 م واس
الرياض 20 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 27 ديسمبر 2018م واس
رفع معالي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله - وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيين معاليه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
وابتهل إلى المولى - عز وجل - أن يوفقه ويعينه في أداء مهامه وفقاً للتوجيهات الكريمة والتطلعات السامية للقيادة الرشيدة، وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والتنمية تحت ظل قيادته الرشيدة.
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19:32ت م
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