مكة المكرمة 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بمكة المكرمة اليوم, معالي وزير البيئة والموارد المائية بجمهورية سنغافورة ماساجوس ذو الكفلي، ومعالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية تونس أحمد عظوم والوفود المرافقة لهما -كلاًّ على حدة- بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ، وعدد من المسؤولين بالوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة.وجرى خلال الاستقبالين بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ , وذلك في ظل الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين وتنفيذ خطط الوزارة وتفعيلها للخدمات التقنية لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بما يكفل لهم أداء مناسك الحج في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.من جهته عبر معالي وزير الحج والعمرة عن شكره للوزيرين، لما قدماه من تعاون تجاه ترتيبات حجاج بلديهما، وتنفيذ برامج التوعية للحجاج قبل مجيئهم المملكة، بما يكفل - بمشيئة الله - تقديم أفضل الخدمات لهم، وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة .فيما ثمن وزير البيئة والموارد المائية بجمهورية سنغافورة، الخدمات الجليلة التي هيأتها حكومة المملكة للعناية بحجاج بيت الله الحرام وتوفير جميع السبل والإمكانات التي أعانتهم على أداء فريضة الحج بيسر وأمان .من جانبه نوه وزير الشؤون الدينية بجمهورية تونس, بالجهود القيمة والمتميزة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير أفضل الخدمات لأداء مناسكهم في جو من السكينة والاطمئنان.// انتهى //20:00ت م0236