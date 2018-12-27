الرياض 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي الأستاذ أحمد الخطيب الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الثقة الملكية بصدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.وقال الخطيب: "أتقدم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - بعظيم الشكر والامتنان على الثقة الغالية بتكليفي لرئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني " ، سائلًا المولى عز وجل التوفيق في هذه المهمة لخدمة الوطن وأبنائه.// انتهى //20:40ت م0241