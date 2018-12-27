الرياض 20 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 27 ديسمبر 2018م واسفيما يلي السيرة الذاتية لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه أميراً لمنطقة عسير :ولد في عام 1968م.السيرة التعليميةبكالوريوس في العلوم السياسيةأكاديمية ساندهيرست الحربية البريطانيةكلية طيران الجيش الولايات المتحدة الأمريكيةدورات مدنية وعسكرية في مجالات القيادة.شارك في عدة مؤتمرات دولية منها:1. المشاركة وتقديم ورقة عمل في ندوة أمين الريحاني (مد الجسور بين الشرق والغـرب) - واشنطن 2002م.2. رعاية والقاء كلمة في مؤتمر الطاقة المائية والبيئة - بيروت 2002 م.3. مشاركة والقاء كلمة في مؤتمر الخليج السابع للمياه - الكويــت 2005 م.4. افتتاح وتبرع في مؤتـمر صحة الطفل العربـي - الريــاض 2007 م.5. القاء كلمة في الجلسة الخاصة بالمياه بالمنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط - دافوس 2008 م.6. القاء كلمة في افتتاح مؤتمر العمل الإنساني - الأردن 2014م.7. الكلمة الافتتاحية لمؤتمر قمة البوسفور السابع-اسطنبول في تركيا 2016 م.السيرة العمليةعميد طيار بالقوات المسلحة السعوديةرئيس مجلس أمناء مؤسسة مينتور العربية للوقاية من المخدرات.رئيس الهيئة الاستشارية لمباني الجامعة العربية المفتوحة.المشرف العام على مبادرة نلبي النداء الإنسانية .نائب لأمير منطقة عسير خلفا للنائب السابق صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز.إقامة اللقاءات الفكرية المتنوعة وأبرزها الندوات الرمضانية.عرف عنه مبادراته الوطنية ومن أبرزها إتمام مساعي الصلح بين القبائل في قضايا القصاص إضافة لمبادرات وطنية متنوعة كتجسيد ملحمة فتح الرياض من خلال مشروع بوابة الرياض وترميم قصر العناقر التاريخي بثرمداء وغيرها.قاد عملية إغاثية عاجلة للأخوة الفلسطينيين شاركت فيها عدة منظمات دولية وعربية ومحلية، نتج عنها زيارته للأراضي المحتلة وصلاته في المسجد الأقصى.قاد عمليات إغاثية من أبرزها إغاثة برية للجمعيات الأهلية إبان الحرب الإسرائيلية في يوليو 2006م على لبنان، وإبان الهجوم الإسرائيلي على غزة في يناير 2009م ونقل مواد الإغاثة الطبية ونقل الجرحى وإدخال الإعاشة للمتضررين وقت الحرب .تأسيس مبادرات إنسانية إغاثية كمبادرة نلبي النداء لإغاثة اللاجئين السوريين ( حصل بموجبها على جائزة الشخصية العربية المتميزة في العمل الإغاثي ).حصل على تكريم سمو أمير منطقة الرياض للمشاركين بمشاريع " مبادرة ثمين " لتدعيم التراث العمراني بالمنطقة .يرأس الهيئة الاشرافية لمباني الجامعة العربية المفتوحة، والتي نفذت خمسة جامعات في خمس دول عربية وهي المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والأردن ومصر، ويجري الإشراف على تنفيذ ثلاثة مباني أخرى لها.// انتهى //20:56ت م0242