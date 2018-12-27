عام / السيرة الذاتية لصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه محافظاً لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة
الخميس 1440/4/20 هـ الموافق 2018/12/27 م واس
الرياض 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واس
فيما يلي السيرة الذاتية لصاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه محافظاً لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة:
السيرة العملية
تعين بوزارة الداخلية عام 1416هـ وتدرج خلالها على عدد من الوظائف التنفيذية والإشرافية الى أن كلف وكيلاُ لوزارة الداخلية لشؤون المناطق في عام 1435هـ.
• دورات تدريبية في مجال عمله داخل وخارج المملكة.
• شارك في عدد من اللجان ذات العلاقة داخل وخارج المملكة.
السيرة التعليمية
الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة برونيل، من لندن ببريطانيا عام 1420هـ.
• البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول بالظهران، عام 1415هـ.
// انتهى //
20:56ت م
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