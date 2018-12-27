بيروت 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واساستقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت اليوم، سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان نزيه النجاري، حيث جرى خلال اللقاء عرض للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة إضافة إلى العلاقات الثنائية.كما التقى الرئيس بري بالأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة، وعرضا معاً لعمل الاتحاد، والاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر المقبل للاتحاد المقرر في المملكة الأردنية.وكان الرئيس بري قد استقبل سفير أرمينيا الجديد في لبنان فاهاكن أتابكيان، وبحثا معًا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.// انتهى //20:57ت م0245