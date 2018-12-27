الدمام 20 ربيع الأخر 1440 هــ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واسانطلقت اليوم فعاليات مهرجان قطار الشتاء في محطة الخطوط الحديدية بالدمام التي تضم عددًا من الأنشطة المختلفة وتستمر لمدة عشرة أيام .وأوضح مدير محطة الخطوط الحديدية بالدمام محمد بن ظافر القحطاني أن المؤسسة حريصة على المشاركة بالفعاليات والأنشطة السياحية والاجتماعية ، مبينًا أن الفعاليات ستكون متنوعة لجذب الكبار والصغار وتتضمن فرقة شعبية لتقديم الفنون الشعبية كالعرضة والسامري وإقامة فعاليات خاصة للأطفال بالإضافة إلى تخصص ركن خاص بالأسر المنتجة .ودعا مدير محطة الخطوط الحديدية بالدمام الجميع للمشاركة في هذا المهرجان الذي يتزامن مع العديد من الفعاليات والمهرجانات التي تقام بالمنطقة مؤكدًا أن المحطة تعد أحد بوابات المنطقة الشرقية .// انتهى //21:02ت م0246