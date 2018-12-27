عام / مهرجان قطار الشتاء يستقطب الزوار لمحطة قطار الدمام
الخميس 1440/4/20 هـ الموافق 2018/12/27 م واس
الدمام 20 ربيع الأخر 1440 هــ الموافق 27 ديسمبر 2018 م واس
انطلقت اليوم فعاليات مهرجان قطار الشتاء في محطة الخطوط الحديدية بالدمام التي تضم عددًا من الأنشطة المختلفة وتستمر لمدة عشرة أيام .
وأوضح مدير محطة الخطوط الحديدية بالدمام محمد بن ظافر القحطاني أن المؤسسة حريصة على المشاركة بالفعاليات والأنشطة السياحية والاجتماعية ، مبينًا أن الفعاليات ستكون متنوعة لجذب الكبار والصغار وتتضمن فرقة شعبية لتقديم الفنون الشعبية كالعرضة والسامري وإقامة فعاليات خاصة للأطفال بالإضافة إلى تخصص ركن خاص بالأسر المنتجة .
ودعا مدير محطة الخطوط الحديدية بالدمام الجميع للمشاركة في هذا المهرجان الذي يتزامن مع العديد من الفعاليات والمهرجانات التي تقام بالمنطقة مؤكدًا أن المحطة تعد أحد بوابات المنطقة الشرقية .
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21:02ت م
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